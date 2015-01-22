"Оттава" продлила серию поражений "Торонто"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Оттава" на своем льду переиграла "Торонто" (4:3). Победная шайба на счету защитника "сенаторов" Эрика Карлссона, признанного первой звездой встречи. Для "Мэйпл Ливз" это поражение стало уже шестым подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" – "Торонто" – 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)

Голы: Хоффман – 16 (Стоун, Сеси), 2:02 – 1:0. Карлссон – 10 (Хоффман, Райан), 11:53 – 2:0. Зибанежад – 11 (Райан, Мето), 19:40 – 3:0. Кларксон – 10 (Фрэнсон, Винник), 33:55 – 3:1. Кадри – 13 (бол., Рилли, Гардинер), 42:36 – 3:2. Карлссон – 11 (Михалек, Паго), 55:20 – 4:2. Ван Римсдик – 20 (Кессел, Гардинер), 58:37 – 4:3.

Вратари: Андерсон – Реймер (57:56 – 58:26, 58:36 – 58:37, 58:43 – 59:20, 59:29).

Штраф: 13 – 11.

Броски: 26 (12+8+6) – 40 (9+14+17).