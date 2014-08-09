Джим Нилл: "Даллас" готов сделать следующий шаг"

Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл отметил, что в новом сезоне круг претендентов на Кубок Стэнли будет достаточно широк. По его словам, на то, как именно сложится сезон, влияют множество факторов.

– На Кубок Стэнли может претендовать любая команда из числа тех, что в минувшем сезоне вышли в плей-офф, – приводит официальный сайт "Далласа" слова Нилла. – Сейчас в НХЛ очень высокий уровень конкуренции. Никто не может заранее знать, как сложится сезон. Ты можешь дойти до финала, а можешь вылететь уже в первом раунде плей-офф. Очень много факторов влияют на результат. Сейчас "Даллас" готов к тому, чтобы сделать следующий шаг.

Напомним, в составе "Далласа" выступают российские легионеры Сергей Гончар и Валерий Ничушкин.