Экс-помощник Бэбкока в "Детройте" возглавил "Каролину"

Новым главным тренером "Каролины" назначен Билл Питерс, сообщает официальный сайт "Харрикейнз". Последним местом работы 48-летнего специалиста был "Детройт", где он входил в тренерский штаб Майка Бэбкока. До "Ред Уингз" он возглавлял "Рокфорд", выступающий в AHL. Отметим, что Питерс на посту наставника "Каролины" заменил Кирка Мюллера, покинувшего клуб по окончании сезона. Причиной его отставки стали три подряд сезона без плей-офф.