7:0! «Минесота» уничтожила «Даллас», Худобина заменили

«Миннесота» обыграла «Даллас» (7:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский вратарь гостей Антон Худобин был заменен на Бена Бишопа на 25-й минуте, после того, как пропустил четыре шайбы. В составе «Далласа» также в матче участвовали россияне Александр Радулов и Денис Гурьянов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Даллас» — 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Голы: Сперджен — 4 (Цуккарелло, Сутер), 10:32 — 1:0. Соуси — 6 (Зукер), 16:27 — 2:0. Зукер — 13 (бол., Фиала, Бродин), 23:38 — 3:0. Донато — 9 (Хартман), 24:11 — 4:0. Цуккарелло — 12 (Зукер, Дамба), 39:07 — 5:0. Паризе — 18 (бол., Сутер, Стаал), 53:19 — 6:0. Хартман — 6 (бол., Гринуэй, Донато), 56:50 — 7:0.

Вратари: Стэлок — Худобин (Бишоп, 24:11).

Штраф: 18 — 22.

Броски: 32 (12+8+12) — 27 (7+13+7).

Наши: — - Гурьянов (12.29/2/0), Радулов (12.53/1/0).