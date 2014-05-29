Барри Тротц: "Овечкин - особенный"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц, сменивший на этом посту Адама Оутса, отметил, что ему еще только предстоит поближе познакомиться с игроками. Он также подчеркнул: капитан команды Александр Овечкин – особенный хоккеист.

– Овечкин – особенный игрок, – приводит The Washigton Post слова Тротца. – Он много забивает, однако команде нужно помогать и другими способами. Мне еще только предстоит поближе познакомиться с каждым из хоккеистов, понять особенности их характера. Конечно, моя цель – добиваться побед.