"Анахайм" сократил отставание в серии с "Лос-Анджелесом"

В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли "Анахайм" на выезде обыграл "Лос-Анджелес" (3:2). Таким образом, "Утки" сократили отставание в противостоянии (1-2).

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Третий матч

"Лос-Анджелес – "Анахайм" – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Голы: Перри – 3 (бол., Марун, Гецлаф), 04:06 – 0:1. Дж. Картер – 3 (бол., Габорик, Копитар), 24:59 – 1:1. Селянне – 2 (бол., Бонино, Линдхольм), 35:10 – 1:2. Лавджой – 2 (Кольяно), 57:05 – 1:3. М. Ричардс – 1 (Пирсон, Дж. Картер), 59:29 – 2:3.

Вратари: Куик (58:01 – 59:29, 59:45) – Андерсен (Хиллер, 50:02).

Наши: Войнов (19:07/2/+1) – -.

Счет в серии: 2-1 (3:2 ОТ, 3:1).