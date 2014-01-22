"Эдмонтон" без Белова и Якупова проиграл "Ванкуверу"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Эдмонтон" на своем льду уступил "Ванкуверу" (1:2). Российские легионеры "Ойлерз" – защитник Антон Белов и нападающий Наиль Якупов – не были включены в заявку на игру.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" – "Ванкувер" – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Лэйн – 1 (Уэйс, Сестито), 05:14 – 0:1. Кассиан – 10 (Кеслер, Седин), 27:59 – 0:2. Эберле – 17 (Т. Холл, Сэм Ганье), 55:00 – 1:2.

Вратари: Скрайвенс (58:51) – Луонго.