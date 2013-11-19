"Баффало" отправит Задорова и Григоренко в клубы юниорской лиги

Новый наставник худшего клуба НХЛ "Баффало" Тед Нолан не видит в составе защитника Никиту Задорова и форварда Михаила Григоренко. Россияне не попадали в заявку "Клинков" в двух матчах после смены главного тренера и в ближайшее время будут отправлены в клубы юниорской лиги "Лондон Найтс" и "Квебек Рэмпатс", соответственно. (The Buffalo News)