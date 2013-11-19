"Трактор" вернулся в зону плей-офф
"Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду переиграл "Медвешчак" – 5:1. Эта победа позволила финалистам Кубка Гагарина-2013 вернуться в зону плей-офф с 39 очками, обойдя "Автомобилист" (8-е место) и "Адмирал" (7-е место). Смотреть фотогалерею матча.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Трактор" (Челябинск) – "Медвешчак" (Загреб) – 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Голы: Кокуев – 3 (буллит), 9:00 – 1:0. Веске – 9 (бол., Лингле, Карл), 12:04 – 1:1. Булис – 5 (Чистов, Кузнецов), 12:39 – 2:1. Костицын – 7 (Глинкин, Рябыкин), 36:51 – 3:1. Контиола – 6 (бол., Костицын, Рябыкин), 39:44 – 4:1. Контиола – 7 (бол.), 44:05 – 5:1.
Вратари: Гарнетт – Браст.
Штраф: 10 – 0.
Броски: 29 (12+11+6) – 29 (8+9+12).
Судьи: Ренн, Черенков.
19 ноября. Челябинск. "Арена-Трактор".
Источник: sport-express.ru
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|41
|41
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|39
|43
|84
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|82
|37
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|30
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|И
|В
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|1
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|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
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|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
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|82
|34
|48
|81
|7
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|55
|59
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|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
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Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
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Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 1
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
2 - 0
|2 - 0
|
Бостон - Торонто
|2 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
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|3 - 0
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Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
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|02:00
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Тампа-Бэй – Флорида
|3 : 5
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Айлендерс – Каролина
|2 : 3
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