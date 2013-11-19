"Трактор" вернулся в зону плей-офф

"Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду переиграл "Медвешчак" – 5:1. Эта победа позволила финалистам Кубка Гагарина-2013 вернуться в зону плей-офф с 39 очками, обойдя "Автомобилист" (8-е место) и "Адмирал" (7-е место). Смотреть фотогалерею матча.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) – "Медвешчак" (Загреб) – 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Голы: Кокуев – 3 (буллит), 9:00 – 1:0. Веске – 9 (бол., Лингле, Карл), 12:04 – 1:1. Булис – 5 (Чистов, Кузнецов), 12:39 – 2:1. Костицын – 7 (Глинкин, Рябыкин), 36:51 – 3:1. Контиола – 6 (бол., Костицын, Рябыкин), 39:44 – 4:1. Контиола – 7 (бол.), 44:05 – 5:1.

Вратари: Гарнетт – Браст.

Штраф: 10 – 0.

Броски: 29 (12+11+6) – 29 (8+9+12).

Судьи: Ренн, Черенков.

19 ноября. Челябинск. "Арена-Трактор".