"Вашингтон" подписал новый контракт с Чимерой

"Вашингтон" продлил контракт с нападающим Джейсоном Чимерой, информирует официальный сайт клуба. 34-летний канадец заключил двухлетнее соглашение до 2016 года, по которому он будет получать 2 миллиона долларов в год. В этом сезоне форвард набрал 11 (5+6) очков в 16 матчах за "Кэпиталз".

Чимера был выбран "Эдмонтоном" в пятом раунде драфта 1997 года под общим 121-м номером. "Столичные" выменяли его у "Коламбуса" 28 декабря 2009 года. Всего за 726 игр регулярного чемпионата Чимера набрал 279 (126+153) очков, в том числе 107 (45+62) баллов за 265 матчей за "Вашингтон". В плей-офф НХЛ он выходил на лед в 43 встречах, заработав 20 (8+12) очков.