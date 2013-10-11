"Рейнджерс" пропустил 15 шайб за два матча

В матче регулярного чемпионата "Анахайм" разгромил "Рейнджерс" (6:0). Для клуба из Нью-Йорка это поражение стало вторым крупным подряд – в предыдущей игре "Рейнджерс" потерпел сокрушительное поражение от "Сан-Хосе" (2:9).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Рейнджерс" – 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы: Гетцлаф – 1 (Перри, Пеннер), 05:06 – 1:0. Сильверберг – 3 (Селянне, Перро), 09:17 – 2:0. Винник – 1 (Ватанен), 11:36 – 3:0. Сильверберг – 4 (Селянне, Перро), 21:27 – 4:0. С. Койву – 2 (Винник, Кольяно), 28:11 – 5:0. Пеннер – 1 (Перри, Б. Аллен), 36:15 – 6:0.

Вратари: Хиллер – Лундквист.