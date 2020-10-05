6 проспектов драфта НХЛ-2020 назвали Овечкина своим кумиром

71 проспект предстоящего драфта НХЛ-2020 ответил на вопросы о хоккее.

В частности, их спросили о том, кто был их кумиром в детстве, с кем бы они больше всего хотели оказаться в одной команде и с кем хотели бы побыть на карантине.

На первые два вопроса самым популярным вариантом ответа был Сидни Кросби. 13 проспектов назвали его кумиром, 23 хотели бы оказаться с ним в одной команде.

Оба раза в тройку вошел капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — его назвали кумиром 6 человек, пятеро хотели бы больше всего быть с ним в одной команде.