Кирк Мюллер: "Семин провел отличный матч"

Главный тренер "Каролины" Кирк Мюллер после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Оттавой" (1:0) похвалил нападающего Александра Семина, который сделал результативную передачу.

- Семин провел отличный матч, - приводит официальный сайт "Каролины" слова тренера. – Он был в ритме матча с самого начала, выкладывался по полной.

- Алекс и я неплохо сыгрались, мы отлично действуем в одном звене, - отметил автор победной шайбы нападающий Эрик Стаал. – Мы хорошо знаем, кто и что должен делать.