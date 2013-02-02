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Кирк Мюллер: "Семин провел отличный матч"

2 февраля 2013, 15:44
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Главный тренер "Каролины" Кирк Мюллер после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Оттавой" (1:0) похвалил нападающего Александра Семина, который сделал результативную передачу.

 - Семин провел отличный матч, - приводит официальный сайт "Каролины" слова тренера. – Он был в ритме матча с самого начала, выкладывался по полной.

- Алекс и я неплохо сыгрались, мы отлично действуем в одном звене, - отметил автор победной шайбы нападающий Эрик Стаал. – Мы хорошо знаем, кто и что должен делать.

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