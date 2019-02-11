55 сэйвов Георгиева помогли "Рейнджерс" обыграть "Торонто"

"Рейнджерс" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Победная шайба на счету Джимми Веси.

Ворота "Рейнджерс" в этой игре защищал россиянин Александр Георгиев. Он отразил 55 бросков из 56.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Торонто" - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: Зибанежад - 23 (Цуккарелло, Крайдер), 0:28 - 1:0. Капанен - 16, 10:35 - 1:1. Веси - 12 (Крайдер, Стром), 14:05 - 2:1. Маккуэйд - 2 (Цуккарелло), 51:59 - 3:1. Хэйс - 13 (п.в.), 59:40 - 4:1.

Вратари: Георгиев - Спаркс (57:17 - 59:40).

Штраф: 13 - 7.

Броски: 30 (14+9+7) - 56 (22+17+17).

Наши: Бучневич (13.55/3/0), Наместников (11.19/1/0) - Зайцев (15.23/2/0).

11 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.