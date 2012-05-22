Илья Ковальчук: "Хоккей - не шахматы"

Российский нападающий "Нью-Джерси" Илья Ковальчук, отдавший результативную передачу в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Рейнджерс" (4:1, счет в серии 2-2), отметил: его команда была голодна до победы.

- Это не шахматы, это хоккей. Мужская игра. Мы были голодны и набросились на них. Это великолепная битва, и нам не терпится дождаться продолжения в среду, - приводит официальный сайт НХЛ слова Ковальчука.

Также российский форвард прокомментировал поведение центрфорварда противника Майка Раппа, который пытался спровоцировать вратаря "Нью-Джерси" Мартина Бродера, ударив того кулаком в грудь: "Я не знаю, что происходило в его голове, но уверен, что он будет извиняться".