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22 мая 2012, 09:29

Илья Ковальчук: "Хоккей - не шахматы"

Дмитрий АФОНИН
Корреспондент
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Российский нападающий "Нью-Джерси" Илья Ковальчук, отдавший результативную передачу в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Рейнджерс" (4:1, счет в серии 2-2), отметил: его команда была голодна до победы.

- Это не шахматы, это хоккей. Мужская игра. Мы были голодны и набросились на них. Это великолепная битва, и нам не терпится дождаться продолжения в среду, - приводит официальный сайт НХЛ слова Ковальчука.

Также российский форвард прокомментировал поведение центрфорварда противника Майка Раппа, который пытался спровоцировать вратаря "Нью-Джерси" Мартина Бродера, ударив того кулаком в грудь: "Я не знаю, что происходило в его голове, но уверен, что он будет извиняться".

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1 Рейнджерс 56 37 19 77
2 Каролина 55 33 22 71
3 Филадельфия 57 30 27 67
4 Нью-Джерси 55 28 27 60
5 Айлендерс 55 23 32 60
6 Вашингтон 54 25 29 58
7 Питтсбург 53 24 29 56
8 Коламбус 55 18 37 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 57 34 23 79
2 Флорида 56 37 19 78
3 Торонто 55 31 24 70
4 Тампа-Бэй 57 30 27 65
5 Детройт 55 29 26 64
6 Баффало 56 25 31 54
7 Монреаль 56 22 34 52
8 Оттава 53 23 30 49
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 34 23 76
2 Колорадо 57 35 22 74
3 Виннипег 54 34 20 73
4 Сент-Луис 55 29 26 60
5 Нэшвилл 56 29 27 60
6 Миннесота 56 26 30 58
7 Аризона 56 23 33 50
8 Чикаго 57 15 42 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 58 37 21 80
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4 Лос-Анджелес 54 28 26 66
5 Сиэтл 55 23 32 57
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7 Анахайм 56 20 36 42
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27.02
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Монреаль – Баффало
 2 : 3
22.02 03:30
Чикаго – Филадельфия
 1 : 3
22.02 06:00
Эдмонтон – Бостон
 5 : 6 ОТ
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