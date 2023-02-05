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Сегодня, 22:03

Ягр обошел Гретцки по голам в карьере за клубы и сборную

Руслан Минаев
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Яромир Ягр.
Фото Global Look Press

Чешский нападающий Яромир Ягр забил и отметился голевой передачей за «Кладно» в матче против «Тршинеца» (4:5).

Таким образом, этот гол стал для Ягра 1099-м в карьере в профессиональных лигах и матчах за сборную.

50-летний чех опередил по этому показателю легендарного форварда Уэйна Гретцки, на счету которого 1098 голов за карьеру.

В составе «Кладно» Ягр выступает с 2018 года. В этом клубе он начинал карьеру в 1988 году.

Яромир Ягр
Хоккей
Уэйн Гретцки
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8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
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Филадельфия – Айлендерс
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Леон Драйзайтль

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 48 76
Давид Пастрняк

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Бостон

 51 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

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Бостон

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

50 34
И КН
Линус Ульмарк

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Бостон

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Джейк Эттингер

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