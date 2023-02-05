Ягр обошел Гретцки по голам в карьере за клубы и сборную

Чешский нападающий Яромир Ягр забил и отметился голевой передачей за «Кладно» в матче против «Тршинеца» (4:5).

Таким образом, этот гол стал для Ягра 1099-м в карьере в профессиональных лигах и матчах за сборную.

50-летний чех опередил по этому показателю легендарного форварда Уэйна Гретцки, на счету которого 1098 голов за карьеру.

В составе «Кладно» Ягр выступает с 2018 года. В этом клубе он начинал карьеру в 1988 году.