5 россиян включили в список претендентов на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ

Издание The Athletic включило 5 российских вратарей в число претендентов на «Везина трофи» — награду, которая вручается лучшему голкиперу сезона в НХЛ.

В число претендентов вошли «Илья Сорокин» («Айлендерс»), Андрей Василевский («Тамба-Бэй»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Илья Самсонов («Торонто») и Александр Георгиев («Колорадо»).

Шестеркин является действующим обладателем награды. Россиянам четырежды вручали «Везина трофи». Василевский побеждал в 2019 году, а Сергей Бобровский становился победителем дважды — в 2013 и в 2017 годах.