49-летний Лалонд возглавил «Детройт». Он впервые стал главным тренером клуба НХЛ

Американский специалист Дерек Лалонд стал главным тренером «Детройта», сообщается на официальном сайте клуба.

49-летний американец впервые возглавил клуб НХЛ. Последние четыре сезона Лалонд работал ассистентом главного тренера «Тампы», выиграв два Кубка Стэнли.

«Я очень рад, что меня назначили главным тренером «Ред Уингз». Я хотел бы поблагодарить владельца клуба и генерального менеджера за то, что они доверили мне возможность возглавить эту историческую франшизу. Я готов приступить к работе с нашей командой. «Детройт» ждет светлое будущее», — сказал Лалонд.

«Детройт» в минувшем сезоне занял 12-е место в Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.