Эрик Джонсон выбыл на неопределенный срок

Защитник "Колорадо" Эрик Джонсон получил травму колена в матче с "Нэшвиллом" (2:4), информирует Yahoo! Sports. О степени серьезности повреждения станет известно после прохождения игроком дополнительного обследования. В нынешнем сезоне Джонсон провел 63 матча и набрал 24 (4+20) очка при показателе полезности "минус 3".