45-летний Хара пытался подраться с 22-летним Свечниковым

Защитник «Айлендерс» Здено Хара пытался устроить потасовку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (2:5).

45-летний словак атаковал сразу нескольких игроков «Ураганов». Досталось от него и российскому нападающему Андрею Свечникову, который получил два тычка в лицо.

Хару пытался успокоить форвард «Каролины» Джордан Мартинук, но защитник с такой силой оттолкнул соперника, что тот чуть не упал на лед.

Страстям на льду не дали разгореться арбитры.