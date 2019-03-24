44 сэйва Георгиева и гол Бучневича помогли "Рейнджерс" победить "Торонто"

"Рейнджерс" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1 в овертайме. Первую шайбу команды из Нью-Йорка забросил нападающий Павел Бучневич. Победный гол на счету Райана Строма.

Ворота "Рейнджерс" защищал Александр Георгиев. Он отразил 44 броска из 45.

"Рейнджерс" уже потерял шансы на выход в плей-офф, "Торонто" идет третьим в Атлантическом дивизионе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Нью-Йорк" - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Бучневич - 18 (Шей, Шаттенкирк), 40:19 - 0:1. Хаймэн - 19 (Таварес, Марнер), 48:33 - 1:1. Стром - 15 (Нивс), 61:48 - 1:2.

Вратари: Андерсен - Георгиев.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 45 (13+10+20+2) - 28 (11+7+7+3).

Наши: Зайцев (20.13/1/-2), Ожиганов (10.51/1/0) - Бучневич (17.18/5/0), Наместников (16.06/1/0).

24 марта. Торонто. Scotiabank Arena.