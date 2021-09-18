44-летний Хара на год подписал контракт с «Айлендерс»

Защитник Здено Хара, находящийся в статусе свободного агента, подписал однолетний контракт с «Айлендерс», сообщает сайт клуба.

#Isles Transaction: The team has agreed to terms with defenseman Zdeno Chara on a one-year contract.https://t.co/RrJtVWH8RQ — New York Islanders (@NYIslanders) September 18, 2021

Перед началом прошлого сезона 44-летний Хара заключил с «Вашингтоном» однолетний контракт. До этого он в течение 14 лет выступал за «Бостон». В «Кэпиталз» защитник провел 55 игр в регулярном чемпионате, заработав 10 (2+8) очков и ни одного в пяти поединках плей-офф.

Всего в НХЛ словак провел 1608 матчей и набрал 666 (207+459) очков. Отметим, что Хара был выбран на драфте-1996 под общим 56-м номером именно «Островитянами», но в молодом возрасте не смог закрепиться в составе команды из Нью-Йорка.

В составе «Бостона» Хара выиграл Кубок Стэнли в 2011 году, став на тот момент только вторым капитаном-европейцем, который поднимал трофей над головой (первым был Никлас Лидстрем в «Детройте»).

В 200 матчах плей-офф на его счету 70 (18+52) очков, что является рекордом среди действующих защитников.