44-летний Хара избил соперника, грубо встретившего его одноклубника

Защитник «Айлендерс» Здено Хара подрался с форвардом «Филадельфии» Заком Макивеном после того, как тот грубо атаковал Скотта Мэйфилда.

44-летний Хара и 25-летний Макивен получили по пять минут штрафа.

Матч регулярного чемпионата прошел в ночь на 19 января и завершился победой «Нью-Йорка» над «Флайерз» (4:3 Б).

НХЛ: «Вашингтон» победил «Виннипег», «Тампа-Бэй» обыграла «Лос-Анджелес» и другие матчи 19 января