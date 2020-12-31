Здено Хара объявил об уходе из «Бостона»

Защитник Здено Хара объявил в Instagram об уходе из «Бостона». Словак защищал цвета «Брюинз» с 2006 года и был капитаном команды. По данным СМИ, он перейдет в «Вашингтон».

В 2011 году Хара стал с «Бостоном» обладателем Кубка Стэнли.

Среди европейцев 43-летний хоккеист занимает третье место по играм в НХЛ. На его счету 1553 матча в регулярном чемпионате, в которых он набрал 656 (205+451) очков.

В плей-офф на счету Хары 195 игр и 70 (18+52) очков.