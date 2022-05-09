42-летний Марло должен объявить о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион Патрик Марло должен объявить о завершении карьеры. На этой неделе он проведет специальную пресс-конференцию, на которой расскажет о планах на будущее, сообщает TSN.

42-летний Марло не выступал в сезоне-2021/22.

Он был выбран «Сан-Хосе» на драфте-1997 года под общим вторым номером. Марло является рекордсменом НХЛ по количеству проведенных матчей — 1779 игр.

За свою карьеру он забил 566 голов и набрал 1197 очков. Кроме «Сан-Хосе», Марло поиграл за «Торонто» и «Питтсбург».