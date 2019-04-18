42-летний Хара – второй в истории НХЛ по возрасту защитник, кто отличился в плей-офф

Защитник "Бостона" Здено Хара забросил шайбу в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против "Торонто" (6:4) и стал вторым в истории НХЛ по возрасту игроком оборонительного плана, кто отличился в плей-офф, информирует официальный Твиттер турнира.

Хара забросил шайбу в игре с "Торонто" в 42 года. Следующая встреча между "Брюинз" и "Мэйпл Ливз" состоится 20 апреля в Бостоне.

Хара становился обладателем Кубка Стэнли в составе "Бостона" в 2011 году. Вместе со сборной Словакии дважды завоевывал серебряные медали чемпионата мира (2000 и 2012).

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