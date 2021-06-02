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41-летний Торнтон пока не принял решение о завершении карьеры

18:36
Джо Торнтон. Фото Twitter
Джо Торнтон. Фото Twitter
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Нападающий «Торонто» Джо Торнтон заявил, что пока не решил, стоит ли ему продолжать карьеру.

«Сезон прервался так неожиданно... Даже не было времени еще все обдумать. Сейчас нужно побыть с семьей.

Но я чувствую себя хорошо. Чувствую, что у меня еще остались силы. Посмотрим. Я не принял окончательное решение. Чувствую себя хорошо, что является хорошим знаком», — приводит слова Торнтона Sportsnet.

В регулярном чемпионате форвард провел 44 матча и набрал 20 (5+15) очков. В плей-офф на его счету 1 гол в 7 встречах. «Торонто» проиграл «Монреалю» в серии первого раунда (3-4).

Летом нападающий становится неограниченно свободным агентом. Он является самым результативным игроком из всех, кто сейчас выступает в НХЛ.

Торнтон занимает 14-е место по результативности за всю историю лиги. В его активе 1529 (425+1104) очков в 1680 матчах.

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