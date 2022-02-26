41-летний Эйвери ушел из клуба ECHL спустя 2 дня после подписания контракта

Нападающий Шон Эйвери покинул команду «Орландо» спустя пару дней после подписания контракта, сообщает TSN.

Соглашение с 41-летним хоккеистом было подписано 23 февраля.

Последним клубом Эйвери был «Коннектикут», который он покинул в сезоне-2011/12.

Эйвери также выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес», «Рейнджерс», «Даллас» и «Детройт». Всего он провел в лиге 580 матчей и набрал 247 (90+157) очков.