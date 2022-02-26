41-летний Эйвери ушел из клуба ECHL спустя 2 дня после подписания контракта
Нападающий Шон Эйвери покинул команду «Орландо» спустя пару дней после подписания контракта, сообщает TSN.
Соглашение с 41-летним хоккеистом было подписано 23 февраля.
Последним клубом Эйвери был «Коннектикут», который он покинул в сезоне-2011/12.
Эйвери также выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес», «Рейнджерс», «Даллас» и «Детройт». Всего он провел в лиге 580 матчей и набрал 247 (90+157) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|36
|15
|76
|2
|Рейнджерс
|51
|33
|18
|71
|3
|Питтсбург
|53
|31
|22
|70
|4
|Вашингтон
|53
|28
|25
|65
|5
|Коламбус
|52
|27
|25
|55
|6
|Айлендерс
|47
|19
|28
|46
|7
|Нью-Джерси
|52
|18
|34
|41
|8
|Филадельфия
|51
|15
|36
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|35
|17
|75
|2
|Тампа-Бэй
|50
|33
|17
|72
|3
|Торонто
|51
|33
|18
|70
|4
|Бостон
|51
|30
|21
|64
|5
|Детройт
|52
|23
|29
|52
|6
|Оттава
|50
|19
|31
|43
|7
|Баффало
|53
|16
|37
|40
|8
|Монреаль
|52
|12
|40
|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|52
|38
|14
|80
|2
|Сент-Луис
|51
|31
|20
|68
|3
|Миннесота
|49
|31
|18
|65
|4
|Нэшвилл
|52
|30
|22
|64
|5
|Даллас
|51
|28
|23
|59
|6
|Виннипег
|52
|22
|30
|53
|7
|Чикаго
|53
|19
|34
|46
|8
|Аризона
|52
|14
|38
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|50
|30
|20
|66
|2
|Лос-Анджелес
|52
|28
|24
|63
|3
|Вегас
|52
|29
|23
|62
|4
|Эдмонтон
|51
|28
|23
|59
|5
|Анахайм
|54
|25
|29
|59
|6
|Ванкувер
|53
|25
|28
|56
|7
|Сан-Хосе
|51
|23
|28
|52
|8
|Сиэтл
|54
|16
|38
|37
Результаты / календарь
16.02
17.02
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25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
|26.02
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|4 : 0
|26.02
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|5 : 3
|26.02
|04:30
|
Чикаго – Нью-Джерси
|8 : 5
|26.02
|05:00
|
Колорадо – Виннипег
|6 : 3
|26.02
|05:30
|
Аризона – Вегас
|3 : 1
|26.02
|06:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|1 : 4
|26.02
|20:30
|
Филадельфия – Вашингтон
|- : -
|26.02
|20:30
|
Флорида – Эдмонтон
|- : -
|26.02
|23:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|52
|74
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|73
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|73
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|36
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|51
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|33
|1.98
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|40
|2.07
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