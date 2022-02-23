41-летний Эйвери может возобновить профессиональную карьеру. Он подписал контракт с клубом из ECHL

Бывший нападающий «Лос-Анджелеса» и «Рейнджерс» Шон Эйвери хочет возобновить профессиональную карьеру. 41-летний хоккеист подписал контракт с командой «Орландо», которая выступает в лиге Восточного побережья (ECHL), сообщает журналист Давид Паньотта.

Эйвери также выступал в НХЛ за «Даллас» и «Детройт». Всего он провел в лиге 580 матчей и набрал 247 (90+157) очков.

Последним клубом Эйвери был «Коннектикут», который он покинул в сезоне-2011/12.