2 мая, 06:13

40-летний Флери завершил игровую карьеру

Сергей Разин
корреспондент

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери завершил игровую карьеру.

Шестой матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (2:3, 2-4) стал последним в карьере 40-летнего канадца. В этой встрече Флери остался в запасе.

Флери за свою карьеру выступал за «Питтсбург», «Вегас», «Чикаго» и «Миннесоту». В составе «Пингвинз» он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли, а также стал олимпийским чемпионом-2010 вместе со сборной Канады. В 2021 году Флери завоевал «Везину Трофи» и «Уильям М. Дженнингс Трофи».

Марк-Андре Флери
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
  • Maks

    Один из самых заметных вратарей последнего времени. Положительный герой. Уже далеко не лидер на данный момент среди коллег, но зато карьера и достижения в ней должны его привести в Зал Славы.

    02.05.2025

  • ГлавПатриот

    Отличная карьера и человек хороший.

    02.05.2025

  • ГлавПатриот

    Статистика говорит об обратном

    02.05.2025

  • Apei

    везину ему конечно же натянули за выслугу, в остальном отличная статистика. в пятерке

    02.05.2025

