40-летний Флери завершил игровую карьеру
Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери завершил игровую карьеру.
Шестой матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (2:3, 2-4) стал последним в карьере 40-летнего канадца. В этой встрече Флери остался в запасе.
Флери за свою карьеру выступал за «Питтсбург», «Вегас», «Чикаго» и «Миннесоту». В составе «Пингвинз» он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли, а также стал олимпийским чемпионом-2010 вместе со сборной Канады. В 2021 году Флери завоевал «Везину Трофи» и «Уильям М. Дженнингс Трофи».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|5
|Филадельфия
|16
|8
|8
|19
|6
|Коламбус
|17
|9
|8
|19
|7
|Айлендерс
|16
|8
|8
|18
|8
|Вашингтон
|17
|8
|9
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|17
|10
|7
|22
|2
|Оттава
|18
|9
|9
|22
|3
|Бостон
|19
|11
|8
|22
|4
|Детройт
|17
|10
|7
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Баффало
|16
|5
|11
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|17
|11
|6
|27
|2
|Даллас
|18
|11
|7
|25
|3
|Виннипег
|16
|10
|6
|20
|4
|Юта
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|17
|11
|6
|23
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|22
|3
|Эдмонтон
|19
|8
|11
|20
|4
|Сиэтл
|16
|7
|9
|19
|5
|Сан-Хосе
|17
|8
|9
|19
|6
|Вегас
|15
|7
|8
|18
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|18
|4
|14
|10
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
|14.11
|03:00
|Флорида – Вашингтон
|6 : 3
|14.11
|03:00
|Оттава – Бостон
|5 : 3
|14.11
|03:00
|Торонто – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|14.11
|03:00
|Монреаль – Даллас
|0 : 7
|14.11
|03:00
|Детройт – Анахайм
|6 : 3
|14.11
|03:30
|Коламбус – Эдмонтон
|5 : 4
|14.11
|05:00
|Калгари – Сан-Хосе
|- : -
|14.11
|05:00
|Колорадо – Баффало
|- : -
|14.11
|06:00
|Сиэтл – Виннипег
|- : -
|14.11
|06:00
|Вегас – Айлендерс
|- : -
|14.11
|22:00
|Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
