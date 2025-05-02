40-летний Флери завершил игровую карьеру

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери завершил игровую карьеру.

Шестой матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (2:3, 2-4) стал последним в карьере 40-летнего канадца. В этой встрече Флери остался в запасе.

Флери за свою карьеру выступал за «Питтсбург», «Вегас», «Чикаго» и «Миннесоту». В составе «Пингвинз» он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли, а также стал олимпийским чемпионом-2010 вместе со сборной Канады. В 2021 году Флери завоевал «Везину Трофи» и «Уильям М. Дженнингс Трофи».