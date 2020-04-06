40 лет назад Горди Хоу провел свой последний матч в НХЛ

6 апреля 1980 года 52-летний Горди Хоу в составе «Хартфорда» провел свой 1767-й и последний матч в НХЛ и отметился забитым голом. Броском с неудобной руки он пробил голкипера «Детройта» Роже Вашона. «Уэйлерз» тогда победили со счетом 5:3.

Это был 15-й гол Хоу в регулярном чемпионате. Он отличился на 12-й минуте второго периода с передач Рэя Эллисона и Горди Робертса. Сам Хоу в первом периоде отдал голевой пас на Эллисона. Это была его 1049-я и последняя результативная передача.