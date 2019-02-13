4 очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Калгари"

"Тампа-Бэй" выиграла у "Калгари" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Это третья подряд победа "Лайтнинг" и третье кряду поражение "Флэймз".

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голом и тремя голевыми передачами. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Калгари" - 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Голы: Пойнт - 33 (бол., Миллер, Кучеров), 11:54 - 1:0. Пакетт - 9 (Мартел, Кэллахэн), 16:06 - 2:0. Кучеров - 25 (Строльман, Пойнт), 17:19 - 3:0. Джиордано - 12 (бол., Линдхольм, Годро), 18:06 - 3:1. Монахэн - 28 (Линдхольм), 29:13 - 3:2. Чирелли - 11 (Кучеров, Гурд), 30:10 - 4:2. Гурд - 15 (Коберн, Стэмкос), 36:11 - 5:2. Стэмкос - 30 (бол., Кучеров, Пойнт), 45:01 - 6:2. Монахэн - 29 (бол., Линдхольм, Годро), 54:11 - 6:3.

Вратари: Василевский - Риттих.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 27 (11+11+5) - 22 (6+7+9).

Наши: Кучеров (18.10/3/+2), Сергачев (17.12/0/0) - -.

13 февраля. Тампа. Amalie Arena.