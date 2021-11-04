39-летний Габорик объявил о завершении игровой карьеры

Бывший форвард «Лос-Анджелеса» Мариан Габорик объявил об окончании игровой карьеры.

«С 18 лет для меня было большой честью и привилегией играть в лучшей лиге мира. Путешествие было не чем иным, как захватывающим, удивительным и невероятным. Много раз это были американские горки, но я всегда находил дорогу назад. Я очень благодарен своей семье, моему агенту, товарищам по команде и тренерам. Я хотел бы поблагодарить «Миннесоту» за то, что они помогли мне сыграть в НХЛ и дали шанс воплотить мою мечту в жизнь. Моим товарищам по команде, тренерам и болельщикам, которые помогали мне развиваться на льду и за его пределами.

Спасибо «Рейнджерс» за то, что у меня есть опыт жизни в энергетическом раю мира... Спасибо «Коламбусу» за короткую остановку, поддержку, помощь в преодолении травм и обмен в «Лос-Анджелес» для достижения моей конечной цели — победе в Кубке Стэнли. Спасибо «Кингз» за то, что поверили в меня и за воспоминания, которые я никогда не забуду... Спасибо «Оттаве» за уважение и помощь в трудные времена», — написал Габорик в Instagram.

39-летний словак провел в НХЛ 1035 матчей, в которых набрал 815 (407+408) очков. В 2014 году Габорик стал обладателем Кубка Стэнли с «Кингз».