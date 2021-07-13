38-летний голкипер Пекка Ринне объявил о завершении карьеры

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает официальный сайт клуба.

Nashville Predators goaltender and franchise icon Pekka Rinne announced his retirement from the NHL today following a decorated 15-year career.https://t.co/Gtit6GmweO — Nashville Predators (@PredsNHL) July 13, 2021

В сезоне-2020/21 Ринне провел 24 матча в НХЛ, в которых пропустил 62 шайбы и дважды сыграл на ноль. По итогам сезона, 38-летний финн стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи». Приз ежегодно вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

За 15 сезонов в НХЛ Ринне сыграл 683 матча в регулярных чемпионатах, одержав 369 побед, в том числе 60 на ноль. «Нэшвилл» выбрал голкипера в восьмом раунде драфта 2004 года под 258-м номером. Сейчас вратарь занимает первое место в истории клуба по количеству побед и игр на ноль.