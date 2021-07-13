38-летний голкипер Пекка Ринне объявил о завершении карьеры
13 июля 2021, 16:19
Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает официальный сайт клуба.
В сезоне-2020/21 Ринне провел 24 матча в НХЛ, в которых пропустил 62 шайбы и дважды сыграл на ноль. По итогам сезона, 38-летний финн стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи». Приз ежегодно вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.
За 15 сезонов в НХЛ Ринне сыграл 683 матча в регулярных чемпионатах, одержав 369 побед, в том числе 60 на ноль. «Нэшвилл» выбрал голкипера в восьмом раунде драфта 2004 года под 258-м номером. Сейчас вратарь занимает первое место в истории клуба по количеству побед и игр на ноль.
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