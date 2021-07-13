Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

38-летний голкипер Пекка Ринне объявил о завершении карьеры

13 июля 2021, 16:19
Пекка Ринне. Фото ХК «Нэшвилл».
Пекка Ринне. Фото ХК «Нэшвилл».
Теги:

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает официальный сайт клуба.

В сезоне-2020/21 Ринне провел 24 матча в НХЛ, в которых пропустил 62 шайбы и дважды сыграл на ноль. По итогам сезона, 38-летний финн стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи». Приз ежегодно вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

За 15 сезонов в НХЛ Ринне сыграл 683 матча в регулярных чемпионатах, одержав 369 побед, в том числе 60 на ноль. «Нэшвилл» выбрал голкипера в восьмом раунде драфта 2004 года под 258-м номером. Сейчас вратарь занимает первое место в истории клуба по количеству побед и игр на ноль.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

РФС рассматривает вариант с назначением Бердыева главным тренером сборной России
Тело пропавшей зимой девушки с афрокудрями нашли под Новосибирском
Какое наследство и кому оставил режиссер Стефанович
Очевидцы засняли на видео смерч в Мытищах
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
3
Офсайд