38-летний Джиордано не намерен завершать карьеру после этого сезона
21:14
Капитан «Сиэтла» Марк Джиордано летом может получить статус свободного агента. 38-летний канадец намерен продолжить карьеру и будет вести переговоры о новом контракте, сообщает The Athletic.
Джиордано на протяжении 15 сезонов выступал за «Калгари», а в 2021 году присоединился к «Сиэтлу». Он стал первым капитаном в истории клуба.
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю