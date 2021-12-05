38-летний Джиордано не намерен завершать карьеру после этого сезона

Капитан «Сиэтла» Марк Джиордано летом может получить статус свободного агента. 38-летний канадец намерен продолжить карьеру и будет вести переговоры о новом контракте, сообщает The Athletic.

Джиордано на протяжении 15 сезонов выступал за «Калгари», а в 2021 году присоединился к «Сиэтлу». Он стал первым капитаном в истории клуба.