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38-летний Джиордано не намерен завершать карьеру после этого сезона

21:14
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Капитан «Сиэтла» Марк Джиордано летом может получить статус свободного агента. 38-летний канадец намерен продолжить карьеру и будет вести переговоры о новом контракте, сообщает The Athletic.

Джиордано на протяжении 15 сезонов выступал за «Калгари», а в 2021 году присоединился к «Сиэтлу». Он стал первым капитаном в истории клуба.

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Иван Шитик все материалы автора
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