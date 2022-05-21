38-летний Данкан Кит стал самым возрастным автором гола в плей-офф в истории «Эдмонтона»

Защитник «Эдмонтона» Данкан Кит отличился во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Калгари».

Канадский хоккеист забросил шайбу на 14-й минуте встречи. Таким образом, Кит (38 лет и 308 дней) стал самым возрастным автором гола в плей-офф в истории франшизы, побив рекорд Ярослава Поузара (35 лет и 104 дня), установленный в 1987 году.

В текущем плей-офф Кит провел 9 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.