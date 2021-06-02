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37-летний Спецца хочет остаться в «Торонто»

18:51
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Нападающий Джейсон Спецца заявил, что не намерен завершать карьеру. 37-летний игрок, который летом становится неограниченно свободным агентом, заявил, что хотел бы продолжить выступать за «Торонто».

«У меня еще остались здесь незаконченные дела», — приводит слова Спеццы в Twitter журналист Крис Джонстон.

В прошедшем сезоне форвард набрал 30 (10+20) очков в 54 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов в 7 встречах.

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