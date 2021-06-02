37-летний Спецца хочет остаться в «Торонто»

Нападающий Джейсон Спецца заявил, что не намерен завершать карьеру. 37-летний игрок, который летом становится неограниченно свободным агентом, заявил, что хотел бы продолжить выступать за «Торонто».

«У меня еще остались здесь незаконченные дела», — приводит слова Спеццы в Twitter журналист Крис Джонстон.

В прошедшем сезоне форвард набрал 30 (10+20) очков в 54 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 5 (3+2) баллов в 7 встречах.