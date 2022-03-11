37-летний Павелски продлил контракт на год с «Далласом»

Нападающий Джо Павелски подписал новый контракт с «Далласом». Соглашение рассчитано на один год.

Зарплата 37-летнего игрока составит 5,5 миллиона долларов. Также он может получить бонус в размере 500 тысяч за определенное количество проведенных матчей. А именно по 100 тысяч за 10, 20, 30, 40 и 50 сыгранных матчей соответственно.

Done deal. ?



Joe Pavelski is staying in Dallas. pic.twitter.com/xhy6BZeqdB — Dallas Stars (@DallasStars) March 11, 2022

Летом у Павелски истекает срок действующего контракта, по которому он получает 7 миллионов долларов в год.

В этом регулярном чемпионате форвард провел 56 матчей и набрал 59 (22+37) очков при показателе полезности «плюс 14».