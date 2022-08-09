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Сегодня, 06:26

37-летний Бержерон считает, что еще может помочь «Бостону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий Патрис Бержерон прокомментировал подписание нового контракта с «Бостоном». Соглашение с 37-летним форвардом рассчитано на один год.

«Думаю, что огонь, желание и страсть были слишком сильны для меня, чтобы пойти по этому пути прямо сейчас. Очевидно, что моя семья всегда будет моим приоритетом... но с учетом сказанного я не готов к следующему шагу (завершению карьеры). Я думаю, что у меня все еще есть, что могу дать команде...

Как только почувствовал, что желание и страсть возвращаются, чтобы снова тренироваться, и я хотел вновь кататься на коньках, это для меня стло показателем того, что нужно продолжать играть», — цитриует пресс-служба клуба Бержерона.

 
Патрис Бержерон. Бержерон подписал новый контракт на год с «Бостоном»
Патрис Бержерон
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ХК Бостон Брюинз
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