36 сэйвов Бобровского не хватило «Флориде» для победы над «Колорадо»

«Флорида» в овертайме уступила «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5 ОТ). Канадец Натан Маккиннон стал автором победного гола.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 36 из 41 броска по своим воротам. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился голевой передачей. Нападающий Евгений Дадонов?, выступающий за «Флориду», очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Колорадо» — 4:5 ОТ (3:1, 1:3, 0:0, 0:1)

Голы: Юбердо — 2 (Уигар, Экблад), 3:32 — 1:0. Ватрано — 1 (мен., Мальгин, Строльман), 8:26 — 2:0. Донской — 3 (Коул, Комфер), 10:57 — 2:1. Юбердо — 3 (Барков, Браун), 14:57 — 3:1. Нието — 2 (Белльмар, Колверт), 31:23 — 3:2. Бураковски — 3 (Донской, Задоров), 31:55 — 3:3. Коннолли — 3 (Строльман), 34:05 — 4:3. Бураковски — 4 (Донской, Коул), 34:21 — 4:4. Маккиннон — 4 (Бураковски, Жирар), 63:03 — 4:5.

Вратари: Бобровский — Грубауэр.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 44 (17+11+12+4) — 41 (13+18+7+3).

Наши: Дадонов (18.57/2/+1) — Задоров (21.31/1/+1).

19 октября. Майами. BB&T Center.

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