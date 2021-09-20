36-летний Трэвис Зэйджек завершает карьеру
17:07
Бывший игрок «Нью-Джерси» Трэвис Зэйджек намерен завершить карьеру.
36-летний канадец провел почти всю карьеру в составе «Дэвилз», которые выбрали его на драфте-2004 под общим 20-м номером. Только по ходу прошлого сезона он был обменян в «Айлендерс».
Всего Зэйджек провел в НХЛ 1037 матчей и набрал 552 (203+349) очка.
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