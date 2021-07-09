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36-летний форвард «Монреаля» Перри заявил, что не намерен завершать карьеру

21:45
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Нападающий «Монреаля» Кори Перри заявил, что не намерен в ближайшее время завершать игровую карьеру.

«Да, я собираюсь играть в следующем сезоне. Я все еще способен демонстрировать хороший хоккей, поэтому хотел бы вернуться, чтобы прочувствовать Монреаль во всей полноте», — цитирует Перри журналист Эрик Энджелс в Twitter.

Перри — обладатель Кубка Стэнли-2007 в составе «Анахайма». В минувшем сезоне 36-летний форвард провел 49 матчей в регулярном чемпионате, набрав 21 (9+12) очко. В плей-офф на его счету 22 игры и 10 (4+6) очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/EricEngels/status/1413514886068555778

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