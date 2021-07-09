36-летний форвард «Монреаля» Перри заявил, что не намерен завершать карьеру
21:45
Нападающий «Монреаля» Кори Перри заявил, что не намерен в ближайшее время завершать игровую карьеру.
«Да, я собираюсь играть в следующем сезоне. Я все еще способен демонстрировать хороший хоккей, поэтому хотел бы вернуться, чтобы прочувствовать Монреаль во всей полноте», — цитирует Перри журналист Эрик Энджелс в Twitter.
Перри — обладатель Кубка Стэнли-2007 в составе «Анахайма». В минувшем сезоне 36-летний форвард провел 49 матчей в регулярном чемпионате, набрав 21 (9+12) очко. В плей-офф на его счету 22 игры и 10 (4+6) очков.
Дополнительная информация:
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю