36-летний Эрик Стаал может завершить карьеру

Нападающий Эрик Стаал пока не определился, будет ли он продолжать карьеру. У 36-летнего хоккеиста истекает срок контракта с «Монреалем», сообщает Montreal Gazzette.

Стаал оказался в составе «Канадиенс» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Баффало». Вместе с командой он дошел до финала Кубка Стэнли, а сам набрал 8 (2+6) очков в 21 встрече.

Также за свою карьеру Эрик Стаал выступал за «Каролину», «Рейнджерс» и «Миннесоту». Всего он провел в лиге 1293 матча и набрал 1034 (44+593) очка.

Вместе с «Ураганами», которые выбрали Стаала под общим 2-м номером на драфте-2003, он выиграл Кубка Стэнли-2006.