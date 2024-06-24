36-летний Брассар объявил об окончании игровой карьеры

Форвард Дерик Брассар объявил об окончании игровой карьеры, сообщается на официальном сайте НХЛ.

36-летний канадец за свою карьеру выступал за 10 клубов НХЛ: «Коламбус», «Рейнджерс», «Оттава», «Питтсбург», «Флорида», «Колорадо», «Айлендерс», «Аризона», «Филадельфия» и «Эдмонтон». На его счету 1013 матчей в североамериканской лиге.

В составе сборной Канады Брассар стал чемпионом мира 2016 года.