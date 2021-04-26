36-летний Бэкес намерен завершить карьеру после окончания сезона

Нападающий «Анахайма» Дэвид Бэкес склоняется к тому, чтобы завершить карьеру после окончания нынешнего сезона, сообщает TSN.

В этом сезоне 36-летний форвард провел только 14 матчей, в которых набрал 4 (3+1) очка. Он дважды проходил процедуру драфта отказов.

Всего в НХЛ Бэкес провел 964 матча за «Сент-Луис», «Бостон» и «Анахайм». На его счету 248 голов и 313 результативных передач.