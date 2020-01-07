32 сэйва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Колорадо»

«Айлендерс» на своем льду выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Единственную шайбу забросил Андерс Ли.

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил все 32 броска по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Колорадо» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Ли — 12 (Тэйвз, Дэл Колл), 46:54 — 1:0.

Вратари: Варламов — Францоуз (58:33).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 33 (15+9+9) — 32 (5+15+12).

Наши: — - Задоров (12.50/0/0), Ничушкин (14.02/1/0).

7 января. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.