32 сэйва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Тампу»

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампа-Бэй» — 4:3. Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35, его визави Андрей Василевский — 24 из 28. Сергей стал третьей звездой встречи.

На счету Никиты Кучерова показатель полезности «-1», 3 броска в створ, силовой прием и блок-шот за 20.16 на льду (2.00 — в большинстве). У Михаила Сергачева «+1», 2 броска и 2 силовых приема за 15.36. У Евгения Дадонова «-2» и 3 броска.

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