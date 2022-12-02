Стэмкос — первый в истории «Тампы» игрок с 1000-м очком в НХЛ

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1).

Это очко стало для 32-летнего канадца 1000-м в лиге. Стэмкос стал первым игроком «Тампы», достигшим такой отметки. На это у форварда ушло 945 матчей.

Помимо этого, Стэмкос стал 48-м игроком в истории НХЛ, который набрал 1000 очков за один клуб.

В этом сезоне на счету нападающего 28 (13+15) в 23 матчах регулярки.