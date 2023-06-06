Маршессо повторил рекорд «Вегаса» по результативной серии в сезоне Кубка Стэнли

«Вегас» дома во втором матче финала Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 7:2. Форвард хозяев Джонатан Маршессо отметился двумя голами и одной результативной передачей.

32-летний канадец повторил рекорд «Голден Найтс» по результативной серии в одном сезоне Кубка Стэнли. На счету Маршессо семь матчей с набранными очками.

Ранее такой результат показывали защитник «Вегаса» Ши Теодор (Кубок Стэнли-2020) и форвард Макс Пасиоретти (Кубок Стэнли-2021).