32 из 50 опрошенных НХЛ хоккеистов считают, что «Колорадо» выиграет Кубок Стэнли во второй раз подряд

НХЛ провела опрос среди 50 хоккеистов лиги по поводу предстоящего сезона.

32 игрока считают, что «Колорадо» выиграет Кубок Стэнли. Второе место в опросе заняла «Тампа», за которую проголосовали 5 хоккеистов.

«Калгари» и «Каролина» получили по 3 голоса, а «Флорида» и «Рейнджерс» — по 2. 1 игрок сделал выбор в пользу «Торонто», а еще двое отказались выбирать фаворита.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо».