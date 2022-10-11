32 из 50 опрошенных НХЛ хоккеистов считают, что «Колорадо» выиграет Кубок Стэнли во второй раз подряд
НХЛ провела опрос среди 50 хоккеистов лиги по поводу предстоящего сезона.
32 игрока считают, что «Колорадо» выиграет Кубок Стэнли. Второе место в опросе заняла «Тампа», за которую проголосовали 5 хоккеистов.
«Калгари» и «Каролина» получили по 3 голоса, а «Флорида» и «Рейнджерс» — по 2. 1 игрок сделал выбор в пользу «Торонто», а еще двое отказались выбирать фаворита.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Колорадо».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|5
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|6
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|7
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|13.10
|02:00
|
Каролина – Коламбус
|- : -
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|- : -
|13.10
|04:30
|
Колорадо – Чикаго
|- : -
|13.10
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|1
|2
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|1
|2
|
|
Логан Кутюр
Сан-Хосе
|2
|1
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|1
|2.00
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